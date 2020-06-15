Звезда “Ривердейла” Коул Спроус проводит время с подругой своей бывшей девушки Лили Рейнхарт

15.06.2020, 12:49, Разное

Американские СМИ уже которую неделю подряд пишут о том, что исполнители ролей Джагхеда и Бетти Купер в популярном подростковом сериале “Ривердейл” недавно расстались. С тех пор ни одно публичное высказывание Лили Рейнхарт и ни одно появление Коула Спроуса в компании какой-либо девушки не остается незамеченным. Так, в недавних протестах в поддержку темнокожего населения Америки актер принял участие вместе с Кайей Гербер (с которой ему одно время даже приписывали роман) и Маргарет Куэлли. Теперь же решил впервые за время режима самоизоляции (который по-прежнему действует во многих штатах Америки) “выйти в свет” – поужинать в людном месте. Причем провести этот ужин Коул решил в компании подруги Лили, также актрисы из “Ривердейла”, Мэделин Петш и дочерей актрисы Энди Макдауэлл, Маргарет и Рэйни Куэлли. Самой Рейнхарт поблизости не наблюдалось.

Коул Спроус и Мэделин Петш Куол и Мэделин с сестрами Куэлли (справа)

Актриса Мэделин Петш играет в сериале роль избалованной богатой школьницы Шерил Блоссом. Примечательно, что самый строгий период карантина Лили и Мэделин провели вместе: съемочную группу нового сезона “Ривердейла” пандемия застала в Ванкувере, где вся команда поставила производство на “стоп” и какое-то время оставалась в городе. Теперь, когда международные перелеты стали безопаснее, обе актрисы вернулись поближе к Голливуду. А Мэделин, по-видимому, не успела соскучиться по своим коллегам и продолжает проводить время с Коулом.

Рэйни и Маргарет Куэлли на пути в ресторан Коул Спроус и Маргарет Куэлли

Напомним, о расставании Лили Рейнхарт и Коула Спроуса стало известно в конце мая. Впрочем, слухи об этом появились еще в начале весны. В апреле звезды сериала “Ривердейл” в довольно резкой форме опровергли сообщения об их разрыве: тогда Лили назвала Twitter, где распространились эта информация, “токсичной соцсетью”, а пользователей призвала “не быть засранцами”, Коул же, в свою очередь, высказался на тему “нездорового фанатизма”. Прошел месяц, и вот сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Впервые слухи о романе Лили и Коула появились в 2017 году, когда актер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию Лили в цветущем поле. Однако подтверждать свои отношения пара тогда не захотела. Подтвердили свои отношения актеры в мае 2018 года.