 

Все микрорайоны Пекина переведены в «режим военного времени» из-за коронавируса

15.06.2020, 12:48, Новости дня

«Режим военного времени» введен в понедельник во всех жилых микрорайонах Пекина из-за вспышки коронавируса, сообщили местные власти.

Соответствующий режим затронул 7120 жилых микрорайонов города. В мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тыс. человек, передает ТАСС.

«Я думаю, это просто продолжение первой волны, которую не удалось погасить. Вторая волна еще будет, она еще предстоит, с первой пока справиться как следует не могут ни в США, ни в Китае, ни у нас», – рассказал РИА «Новости» Альтштейн.

Он пояснил, что первая волна практически не касалась Пекина, там были единичные случаи заболевания, поэтому считать вспышку коронавируса на рынке в районе Пекина второй волной нельзя, это продолжение первой волны. Если бы вспышка была в Ухане, тогда можно было бы говорить о второй волне, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, что вторая волна будет осенью или зимой. Это связано с климатическими особенностями, а также с тем, что население теряет бдительность и перестаёт защищаться, ослабляются противоэпидемические меры», – сказал Альтштейн.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.



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