Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике

15.06.2020, 12:48, Новости дня

России необходимо увеличить парк современных ледоколов, что позволит обеспечить первенство в Арктике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимо продолжить развитие парка мощных современных ледоколов. Это важная, необходимая для страны работа», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По мнению главы правительства, увеличение парка позволит «более широко раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией».

Кроме того, новые ледоколы обеспечат первенство РФ в Арктике, которая является, по словам Мишустина, стратегически важным для РФ регионом.

Мишустин напомнил, что РФ продолжает реализацию крупных научных проектов – в первую очередь, имеющих большую технологическую и экономическую перспективу и способных не только продвинуть науку, но и создать уникальные товары или услуги, дать новые интересные рынки потенциальным инвесторам.

Среди таких проектов – строительство серии из пяти атомных ледоколов, которые будут задействованы на Северном морском пути. Мишустин отметил, что задачу увеличить грузопоток по этому маршруту поставил российский лидер Владимир Путин.

Ранее американское издание The National Interest заявило, что РФ относится к числу стран, которые лучше всех подготовлены к захвату Арктики благодаря наличию ледоколов. Особенное внимание издание обратило на атомных ледоколах типа «Арктика».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Он поручил построить по меньшей мере три тяжелых ледокола, а до тех пор изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы у партнеров.