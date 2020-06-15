 

В Волгограде задержали подростка, которого подозревают в подготовке взрыва в школе

15.06.2020, 12:42, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Волгограде арестован 14-летний подросток, которого подозревают в подготовке нападения на школу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как стало известно следствию, школьник у себя дома изготавливал самодельные взрывные устройства и “коктейли Молотова”.

“В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью”, – говорится в сообщении СК.

Подросток утверждал, что воспользоваться найденным у него оружием хотел в “развлекательных целях” на пустырях, однако, по данным следствия, он готовил нападение на школу, жертвами которого должны были стать несколько человек, с которыми у юноши был конфликт, и другие люди.

Школьника задержали и отправили в СИЗО. В его отношении возбудили несколько дел по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств и подготовке убийства двух и более человек.

Допрошенные по делу свидетели рассказали о местах, где подросток проверял самодельные бомбы, там нашли неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы других взорванных устройств.

“Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется”, – сообщили в СК.

Случаи задержания школьников в России участились после того, как в октябре 2018 года в аннексированном Крыму Владислав Росляков совершил массовое убийство в политехническом колледже города Керчи. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников; 50 человек получили ранения.

В феврале 2020 года в Керчи спецслужбы арестовали подростков, которые, по данным силовиков, были последователями Рослякова и готовили несколько терактов в учебных заведениях города.

В апреле в Красноярске оперативники ФСБ задержали подростка, который, по версии следствия, готовил вооруженное нападение на школу. Позднее Следственный комитет попросил суд отправить его на принудительное лечение – в ходе экспертизы у подростка выявили психическое заболевание.

 



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