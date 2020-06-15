Премьер Казахстана и глава Жамбыльской области самоизолировались после того, как у главы Минздрава подтвердился коронавирус

15.06.2020, 12:42, Новости дня

У министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова подтвержден диагноз COVID-19. В связи с этим премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в самоизоляцию, сообщила на своей странице в Facebook глава пресс-службы премьера Зарина Нурланова:

Аскар Мамин 12 июня ездил в рабочую поездку в Жамбылскую область вместе с министром здравоохранения. “В связи с положительным анализом на COVID-19 у Биртанова премьер-министр прошел тестирование — результат отрицательный. Необходимо отметить, что в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске”, — добавила Нурланова.

По сообщению КазТАГ, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, который принимал в регионе Мамина и Биртанова, также в настоящее время находится на самоизоляции. Результаты анализов Сапарбаева на коронавирус отрицательные, губернатор продолжает работать в режиме видеоконференцсязи, сообщили в его пресс-службе.

Сам Елжан Биртанов, после объявления о том, что он заразился коронавирусом и находится в одной из инфекционных больниц Нур-Султана, призвал всех казахстанцев исполнять профилактические рекомендации и придерживаться “личного карантина”.

По официальным данным, по состоянию на 15 июня в Казахстане было зарегистрировано 14 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 77 пациентов. При этом еще более 3 тысяч пациентов были так называемыми “бессимптомниками”, которых с 3 июня власти не включают в официальную статистику.

На прошлой неделе в Казахстане началась новая вспышка коронавируса в Карагандинской области, Нур-Султане, в Алматы и в Актюбинской области. В трех областях, в том числе в Жамбыльской области, власти снова ужесточили карантин, а в Нур-Султане с 15 июня была приостановлена плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в больницы города.