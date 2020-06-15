 

Взрослеющая дочь начала преподносить Подкаминской неожиданные сюрпризы

15.06.2020, 12:35, Разное

Артистка родила дочь
Полину в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым. Бизнесмен
был супругом Елены Подкаминской десять лет. В 2015 году они расстались.

Первенец звезды сериала
“ИП “Пирогова” скоро отметит десятилетие. Полина, по словам Елены, взрослеет на
глазах. Девочка начала принимать самостоятельные решения, которые способны
удивить.

Артистка уверена, что
ее наследница вступает в новую пору. “Время под кодовым названием “Мам, ты
только не переживай, я сама подстриглась”, – отметила звезда сериала “ИП “Пирогова”.

Дочь Подкаминской начала
устраивать сюрпризы. Например, Полина отрезала пальцы на любимых перчатках
матери, выкрасила волосы куклам, укоротила все свои штаны.

Артистка к выходкам
наследницы относится с юмором. Елена считает, что подростковый период можно
пройти “весело и друзьями”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 14 Июн 2020 в 12:04 PDT

Напомним, что у Елены
Подкаминской есть еще двое детей. В 2017 году артистка повторно пошла под
венец. Ее супругом стал бизнесмен Денис Гущин. В этом браке у звезды сериала “ИП “Пирогова” родилась дочь Ева, которой скоро исполнится три года.

В феврале 2020-го актриса стала матерью в третий раз. На свет появился сын знаменитости
Александр.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Под дверь Шараповой положили любопытный предмет

01.05 / Минздрав заменит пропавшие препараты для лечения лейкоза аналогами

14.05 / Эксперты: Турция передала часть российских С-400 «Триумф» США

04.06 / Число безработных в России увеличилось до 2,2 миллиона человек

16.04 / Ситуация с коронавирусом в России встревожила ВОЗ

28.04 / Солист «Ва-Банка» Скляр осудил решение некоторых звезд распустить группы в условиях пандемии

13.05 / Умер тренер женской сборной России по вольной борьбе

18.05 / Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали людей с психологическими проблемами

05.06 / Смартфон Vivo iQOO Z1x получит процессор Snapdragon 765G

20.05 / Мнение: О Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска