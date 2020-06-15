“История мистическая”: хрипящая Бабкина рассказала Корчевникову об ужасах коронавируса

15.06.2020, 12:35, Разное

Несмотря на пережитую болезнь, 70-летняя артистка выглядит довольно моложаво. Правда, дышит с трудом. На видео прекрасно слышно, что говорить ей непросто – хрипит. Впрочем, это неудивительно, ведь коронавирус поразил примерно 80% легких – полное восстановление закончится еще нескоро.

Надежда Бабкина не теряет оптимизма и говорит, что никогда не стоит отчаиваться. “Самое интересное, что у моего брата покойного Валеры 9 апреля день рождения. Вся эта история какая-то мистическая”, – призналась артистка в эфире шоу “Судьба человека”.

Певица пожаловалась, что ее часто обвиняют в том, что она не соблюдала меры предосторожности. Однако, как оказалось, звезда следила за чистотой в доме, пользовалась дезинфицирующими средствами и выходила на улицу только в маске и перчатках. “От этого никто не застрахован, ты можешь зайти в лифт, нажать на кнопочку – и все”, – говорит Надежда Бабкина.

Она отметила, что просто в момент почувствовала себя нездоровой. “В один из дней я просыпаюсь и чувствую себя плохо. Причем основательно плохо. У меня поднялась температура, а у меня температуры никогда не бывает. Слабость… Скажу честно, такой симптоматики вообще никогда не было”, – говорит певица.

Зная, что по стране гуляет страшный вирус, она позвонила в скорую помощь, и уже через 20 минут доктора были на месте. Артистку сразу госпитализировали. “Врачи эти бедные в скафандрах… я даже лиц их не помню, на улице не узнаю. Но я смотрела главврачу в глаза и говорила: “Моя жизнь в ваших руках, я вам доверяю”. Все, дальше я ничего не помню – меня ввели в искусственную кому”, – говорит Надежда Бабкина в студии шоу “Судьба человека”.

“Поражение легких было 80%, почки отказали. Когда почти оказывают – это нюанс неприятный. Медикаментозная кома – это ужасно, теперь я знаю. Возвращаться не очень-то получалось”, – отметила артистка.

Певица заявила, что иногда осознавала себя – видимо, это было в моменты, когда происходила борьба между жизнью и смертью. “Я видела большое количество докторов, слышала, о чем они говорят, как они суетились. Я наблюдала это из какого-то другого пространства”, – вспоминает артистка. Надежда Бабкина призналась Борису Корчевникову, что она почти не могла двигаться – ушли силы.

“Все повисло, как плеть. Учили ходить, как маленького ребенка”, – отметила звезда.