Экс-нападающий «Динамо» Саленко предложил примирить Россию и Украину товарищеским матчем

15.06.2020, 12:31, Новости дня

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и РФ будет отличным способом для нормализации отношений между странами. Однако, как пишет «СТРАНА», Саленко добавил, что Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт и в ближайшие год-два ничего в этом вопросе не поменяется.



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Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко предложил провести товарищеский матч между сборными ветеранов футбола РФ и Украины. Как пишет «СТРАНА», он также добавил, что считает позитивным, если сборные Украины и РФ встретятся на Чемпионате Европы по футболу.

«Украина против РФ на Евро? Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории», — заявил футболист.

Он признался, что общается с друзьями из России, и они поддерживают его идею.

«Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется», — констатировал Саленко.