Мишустин утвердил план по обеспечению продовольственной безопасности России

15.06.2020, 12:30, Новости дня

Российское правительство приняло план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности страны, которую президент Владимир Путин утвердил в январе, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Подписан план мероприятий по реализации положений новой доктрины продовольственной безопасности, президент утвердил ее в конце января этого года. Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в доктрину задач», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер в рамках встречи отметил, что российский АПК сейчас надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания.

«Эту задачу в последние годы мы решили и, конечно, продолжим наращивать темпы производства сельхозпродукции. Но не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества. В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза», – сообщил Мишустин.

План также предполагает целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности, добавил глава кабмина, – в том числе, шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли.

Также Мишустин указал, что план по обеспечению продовольственной безопасности РФ будут реализовывать во взаимодействии с членами Совета Федерации и с учетом специфики конкретных регионов страны.

«Работу по выполнению дорожной карты будем вести во взаимодействии с нашими сенаторами. Они представляют все регионы нашей страны и хорошо знают их специфику, которая довольно сильно различается. Это всегда необходимо учитывать, чтобы добиться максимально эффективной реализации наших решений», – сказал Мишустин.

В январе сообщалось, что утвержденная российским лидером Владимиром Путиным доктрина продовольственной безопасности страны ставит задачу по преобладанию экспорта продуктов и сельскохозяйственного сырья над импортом.