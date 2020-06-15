Учёные назвали фрукт, полезный для гипертоников

15.06.2020, 12:30, Разное

Учёные назвали фрукт, который приносит пользу для людей, страдающих от гипертонии. Им оказался всем известный гранат.

Специалисты провели рандомизированное плацебо-контролируемое параллельное исследование, во время которого они изучали влияние граната на состояние здоровых мужчин и женщин. Так, учёные установили, какое воздействие оказывает фрукт на скорость пульсовой волны, кровяное давление, а также антиоксидантный статус в плазме. Участники эксперимента пили 330 мл гранатового сока каждый день на протяжении месяца.

Исследователи обнаружили, что у всех добровольцев значительно снизилось артериальное давление. Кроме того, они пришли к выводу, что гранат способен уменьшить вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что в плоде содержатся антиоксидантные полифенолы. Данные соединения оказывают благоприятный антиоксидантный эффект на кровеносные сосуды за счёт повышения уровня антиоксидантов в плазме. Кроме того, они уменьшают количество свободных радикалов и число повреждений, обусловленных окислительным стрессом.

Специалисты отметили: гранаты являются тем полезным фруктом, который можно употреблять в любом виде. Они насыщены клетчаткой, витаминами и минералами, а также ангиотензинпревращающими ферментами. Поэтому включение этих плодов в ежедневный рацион приводит к снижению давления и улучшению состояния кровеносных сосудов.