 

Первая ссора между Меган Маркл и Виндзорами произошла через 3 дня после свадьбы

15.06.2020, 12:17, Разное

В Сети появилась информация о том, что первая ссора между Меган Маркл и Виндзорами произошла уже через 3 дня после ее свадьбы с принцем Гарри. Об этом пояснила королевский биограф Колин Кэмпбелл, которая сейчас работает над книгой о герцогах Сассекских.
Согласно слухам, королевская семья невзлюбила Меган Маркл еще тогда, когда она начала встречаться с принцем Гарри. Виндзоров не устраивало то, что внук Елизаветы II выбрал себе разведенную голливудскую актрису. Как отметила известная писательница, это не самая лучшая партия для такого завидного жениха Великобритании. Однако некоторые инсайдеры утверждают, что некоторые члены королевской семьи были рады «прогрессивной невестке», которая могла бы освежить имидж монаршего двора. «Перевоспитание» независимой американки успехом не увенчалось, хотя семейство старалось подготовить Меган Маркл к новой роли всеми силами.

По словам Колин Кэмпбелл, супруга принца Гарри разочаровала королевскую семью на праздновании юбилея его отца. Во время официального приема Меган Маркл показала себя не с лучшей стороны, но биограф отказалась раскрывать подробности до выхода своей книги. По одной из версий, новоиспеченная жена герцога Сассекского нарушила этикет, а также неудачно дополнила его речь, которую он посвятил принцу Чарльзу.



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