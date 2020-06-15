 

Мнение: Чем отличаются соседи в номере гостиницы от попутчиков в купе поезда?

15.06.2020, 12:15, Разное

Еще на прошлой неделе премьер Михаил Мишустин объявил, что Россия готова к открытию туристического сезона. Тут же прошла информация, что по требованию Роспотребнадзора, в гостинцы и пансионаты вместе будут заселять только членов семьи. Из этого прямо следовало, что любовникам, гей-парам, подружкам-лесбиянкам придется жить в разных номерах, встречаясь на нейтральной территории…

Но потом Ростуризм успокоил, заявив, что у туристов, приехавших вместе на отдых, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак….

Страсти о порядке заселения в гостиницы туристов, у которых нет документов, подтверждающих, что они не посторонние друг другу люди, напомнили вопрос, который я задавал себе еще в советские времена: почему в гостиницы могут заселить только мужа и жену, в многоместные номера тебя никогда не заселят в женский номер, а женщин в мужской, а в поезде ты можешь оказаться в купе, где у тебя в попутчиках семья с ребенком или три подружки (если повезет)?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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