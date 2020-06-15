Мнение: Зря Шаманов так – Киркорова ведь десантура побьёт очень жестоко

15.06.2020, 12:13, Разное

Но генерала я понять могу. Видел его на учениях, когда бросали десантников, а он осваивал параплан. Веселый и жесткий мужик. Извиняться тут же в таких случаях надо. “Не подумал”. На месте Киркорова побежали бы бегом все, если тебе угрожает(!) человек под командованием которого такая толпа людей в тельниках и беретах, и не все уже в армии, и не все одинаково хорошо соображают. А многие и просто допились до невменяемости и в фонтаны прыгают. Потому что Шаманов правильно сказал – можно и не успеть извиниться. Киркоров изобразил гея-десантника. Неудачно пошутил. Впрочем, удачно он и не умеет. Возможно, решил, что заодно и за ЛГБТ-сообщество постоял – у них там месяц гордости, вроде бы. Я не слежу. В какой стране постоял?! Прибьют – и не спросят, кто это был – певец-гей или просто странный дядька раскрашенный, который “нашего любимого командира и главу комитета по обороне обидел”.

Экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что Киркоров должен извиниться за скетч в соцсетях, где певец изобразил себя десантником-геем.

“Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага”,- посоветовал Шаманов. Кто не понял. Это еще не угроза. А вот угроза. Экс-глава ВДВ напомнил крылатое выражение, что «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Филипп Киркоров распахнул свои коровьи глазенки, с которыми он лупил женщин (публика все помнит), и заявил, что не будет извиняться за видео о десантниках. Что?! С ума сошел?! Не тот повод, чтобы смелого включать. Тем более, что это и не про Киркорова.

А его продюсер заявила: «Филипп не будет никак реагировать, потому что это видео не принадлежит нам. Скетч канала СТС и сериала «В маске шоу». Филипп выступает исключительно в качестве актёра, поэтому все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу. Нам не поступало официальных просьб извиниться и удалить ролик. И это странная немного ситуация. Давайте тогда всех просить извиняться за роли, которые могут как-то обидеть кого-то: Нагиева – за роль прапорщика, Броневого – за роль Мюллера. Просто значит, Филипп хорошо сыграл».

Вопрос – дурак Киркоров или не дурак – уже не стоит. Подвергать свою жизнь угрозам из-за какого-то дешевого скетч-шоу может только очень глупый человек. Тебя же не Владимир Шаманов будет бить, а подвыпившая братва в тельниках, которая давно уже дембельнулась, но за любой кипиш кроме голодовки. Так отбуцкают, мама родная не узнает. За избитых женщин извинялся не раз. За оскорбленных мужчин в тельняшках и голубых беретах – тоже надо.

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