 

Redmi представила улучшенный вариант бестселлера Redmi 8A Dual

15.06.2020, 12:09, Разное

Компания Redmi представила очередной смартфон с улучшенными характеристиками. Новинка является модифицированным вариантом ранее выпущенного бестселлера Redmi 8A Dual и имеет большие объемы модулей памяти.
Сообщение об усовершенствованном гаджете появилось на официальной странице руководства индийского направления китайской компании в соцсети Twitter. Стоимость новинки будет равна примерно 118 долларам США, что даст возможность девайсу оставаться в ТОПе продаж.

В улучшенной версии аппарата производитель увеличил объем основной памяти и оперативной. Так, если для многозадачности смартфона в предыдущей версии было доступно 2 и 3 гигабайта, то в новом варианте девайс получит только более ёмкий 3-гигабайтный чип. Для хранения данных в улучшенной модификации предусмотрено 64 гигабайта, тогда как ранее аппарат был оснащен только 32-гигабайтным флэш-накопителем. Управляет работой Redmi 8A Dual однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon с индексом 439 в названии.

В телефоне оставили 6,22-дюймовый дисплей с технологией HD+, в котором предусмотрен каплевидный вырез под селфи-камеру расширением в 8 мегапикселей. Для съемок фото и видео предусмотрен двойной объектив основной камеры с датчиками в 13 и 2 мегапикселей с оптимизацией изображения. Долгое время пользования устройством обеспечивает объемный аккумулятор в 5 тысяч мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Также телефон оборудован стандартным гнездом для наушников, при этом FM-радио можно слушать без подключения данного аксессуара.



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