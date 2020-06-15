Игорь Лихута рассказал о жизни с Таисией Повалий

15.06.2020, 12:09, Разное

В откровенном интервью Игорь Лихута рассказал, легко ли быть супругом звезды Таисии Повалий. Осенью семья будет отмечать нефритовую свадьбу – 26 лет вместе.

Игорь Лихута гордится, что его супруга – роскошная и величайшая жительница Таисия Повалий. В 90-х годах он работал ударником в ночных клубах Европы и когда в перерывах между концертами находился дома, то увидел по телевизору, как Таисия Повалий пела джаз на украинском языке. Он удивился необычному исполнению, узнал имя артистки и стал искать на нее выходы.

Позже, во время съемок новогоднего огонька, Игорь Лихута познакомился с Таисией Повалий, а далее стал ее концертным директором. Когда артистка ушла от супруга, а Игорь Лихута от первой жены, то пара стала вместе снимать однокомнатную квартиру. Особенно сложно воспринял отношения сын артистки Денис, который не захотел жить с ними. Коммуникация с ним была сложной, но теперь все обиды в прошлом.

Игорь Лихута признается, что семья ведет простую жизнь, а дома все обязанности распределены. Иногда супруги спорят по поводу работы, концепции клипа или программы. Чаще всего продюсер уступает жене, так как понимает, что именно Таисия Повалий дарит людям эмоции. Он знает все привычки артистки и умеет достигать компромисса.