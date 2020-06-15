 

Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня

15.06.2020, 12:08, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от РФ на Парад в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, и не поедет на мероприятие, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Господин Макрон не приедет в Москву (на Парад Победы 24 июня), он не получил приглашение от российских властей», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва и Париж работают над визитом президента Франции в Россию.

«В повестке дня остается визит президента Макрона в Российскую Федерацию, мы над этим работаем, сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», – сообщил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации.

Президент Владимир Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы. 



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