В Литве залили краской памятник советскому солдату

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15.06.2020, 12:08, Новости дня

Памятник советскому воину-освободителю, герою СССР и участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову залили краской в литовском Кедайняйском районе, сообщила пресс-служба департамента полиции Литвы.

«Инцидент произошел в воскресенье около 17.30 (совпадает с мск) на кладбище в поселке Шета. Полиция сообщила, что памятник был залит красной краской. Обстоятельства происшествия выясняются», – передает сообщение ведомства Sputnik Литва.

Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

При этом мэрия Кедайняйского района на своей странице в соцсети Facebook выразила надежду, что правоохранители найдут ответственных за этот акт вандализма.

Афанасий Лошаков в военные годы отличился во время освобождения Крыма. Он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за «успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм». 

В июле 1944 года Лошаков погиб в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.

В свою очередь в посольстве РФ в Вильнюсе заявили, что выясняют обстоятельства повреждения памятника, передает РИА «Новости». 

«Это безобразное происшествие. Посольство сейчас занимается выяснением обстоятельств, в этой связи связываемся с представителями местных властей. Также сегодня на месте побывают сотрудники посольства», – сообщили в диппредставительстве.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.



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