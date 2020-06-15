Новый смартфон Huawei Enjoy 20 может выйти на рынок в августе

15.06.2020, 12:06, Новости дня

Сегодня стало известно, что новый смартфон Huawei Enjoy 20 может поступить в свободную продажу уже в августе.

Официально данные о старте продаж пока удерживаются в тайне, однако инсайдеры убеждены в достоверности озвученных сроков. Напомним, аппарат имеет качественный дисплей, под котором расположен сканер отпечатков пальцев. Вместе с тем презентация улучшенной версии Huawei Enjoy 20 Pro может состояться несколько раньше. Кроме того, новинка получила улучшенный экран с частотой обновления кадров 90 Гц.

За производительность смартфона отвечает мощный чип MediaTek Dimensity 800 5G, поддерживающий режим работы аппарата на высоком уровне. Основная камера имеет тройной объектив с главным датчиком 48 мегапикселей.