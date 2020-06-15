Выпуск смартфонов Google Pixel 4a перенесли на октябрь

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15.06.2020, 12:06, Новости дня

Американская корпорации Google снова перенесла презентацию нового смартфона Google Pixel 4a.

Вместе с тем представители бренда не стали рассекречивать и причин, которые привели к такому решению. Вместе с тем изначально указывали, что аппарат будет презентован перед широкой аудиторией 13 июля, тогда как на месяц позже смартфон Pixel 4a поступит в свободную продажу. Кроме того,  теперь анонсировали, что реализация девайса состоится лишь 22 октября. Ранее инсайдеры указали, что новинка лишится синего оттенка корпуса.

Есть предположении, что смартфон Pixel 4a представят одновременно с девайсом Pixel 5, тогда как аппарат еще может сменить его название. Пока в компании не комментируют данные слухи, удерживая интерес к новым смартфонам вплоть до официальной презентации.



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