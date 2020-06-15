Анастасия Стоцкая похвасталась тем, что похудела во время карантина

15.06.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Анастасия Стоцкая показала стройную фигуру в мини-шортах и похвасталась тем, что заметно похудела во время карантина. По словам певицы, на преображение ее мотивировало участие в новом проекте.

Звезда мюзиклов пока не может раскрыть подробности предстоящей работы. По словам Анастасии Стоцкой, она никогда не отличалась самодисциплиной, поэтому сама удивилась тому, как похудела дома. Во время самоизоляции певица активно занималась спортом и до идеальной формы ей осталось сбросить последние 3-4 килограмма. Как призналась артистка, это самое сложное, но отступать она не намерена.

Новый проект, в котором будет задействована Анастасия Стоцкая, диктует собственные форматы. Поэтому жесткие условия мотивировали знаменитость сбросить лишний вес. Сейчас она гордится собой, так как из карантина выйдет в хорошей форме. Поклонники засыпали певицу комплиментами и восхитились ее внешним видом.

На самоизоляции занялся собой и певец Николая Басков, который заметно похудел. Когда он пришел в студию Ивана Урганта, ведущий поинтересовался, не сделал ли артист липосакцию. На что «золотой голос России» ответил, что это было бы невозможно, так как все клиники были закрыты на карантин. Еще одна звездная коллега Анастасии Стоцкой – Анна Семенович, решила обратиться за помощью к профессионалам. Певица прошла детокс-программу, в которой обязательным пунктом было голодание.