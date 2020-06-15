Учёные раскрыли полезные свойства орехов

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15.06.2020, 11:53, Разное

Международные учёные, изучая состав 8 видов орехов, раскрыли полезные свойства данного продукта. Эти плоды предотвращают ряд серьёзных заболеваний и продлевают жизнь, так как славятся витаминами и минералами.
Кокос называют самым большим орехом в мире, он улучшает зрение и поддерживает правильную работу щитовидной железы благодаря сбалансированному комплексу микроэлементов и витаминов, а кокосовое молоко омолаживает организм. Фисташки, получившие второе название «улыбающиеся» также богаты минералами. Эти низкокалорийные плоды медики советуют для профилактики малокровия и лечения заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, к примеру, горсть орехов помогает беременным справиться с токсикозом. Несмотря на все плюсы, в сутки можно съесть не более 15 штук целебного продукта.

Фундук – это кладезь витаминов и микроэлементов, которые необходимы человеческому организму, а вот по количеству белков он не уступает даже мясу. Данный вид орехов используют для укрепления сердечной мышцы, а также профилактики и лечения атеросклероза. Каштан, популярный среди французов, способствует хорошему пищеварению, укрепляет иммунитет и поддерживает нервную систему, так как богат клетчаткой, витаминами С и В. Учёные в список целебных продуктов добавили арахис (земляной орех), который являясь отличным антиоксидантом, способен улучшить слух и зрение.

Примечательно, что полезные свойства кедровых орешков описывались ещё в научных трудах Авиценны (средневековый персидский философ и врач). Богатые жирорастворимыми витаминами и микроэлементами, они просто необходимы для детей и пожилых людей, а вот страдающим от ожирения лучше отказаться от этого продукта. Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие орехи, продлевают свою жизнь на 2-3 года, также эти плоды снижают уровень «плохого» холестерина в крови.

Миндаль (элитный орех) славится своими полезными свойствами у жителей Испании, он богат калием, фосфором и железом, а это укрепляет кровеносную систему и сердечную мышцу. На Кавказе деревья, на которых растут грецкие орехи, называют священными. Эти плоды предотвращают болезни желудка и нервной системы, помогают при малокровии, а также не допускают физического истощения.



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