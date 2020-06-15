Семеро полицейских Миннеаполиса уволились

15.06.2020, 11:50, Новости дня

В Миннеаполисе уволились семеро полицейских на фоне неопределенного будущего всего департамента полиции после гибели Джорджа Флойда.

Неизвестно, связан ли их уход напрямую с ситуацией вокруг смерти Флойда.

Департамент направил на местную радиостанцию WCCO заявление, в котором говорится: «Люди увольняются с работы по самым разным причинам. Департамент полиции Миннеаполиса – не исключение. Мы не заметили каких-либо признаков, указывающих на то, что прекращение работы этими сотрудниками может повлиять на общественную безопасность».

Однако некоторые офицеры сообщили газете Minneapolis Star Tribune, что они расстроены решением мэра Джейкоба Фрея, чтобы полицейские оставили 3-й городской участок во время протестов в связи со смертью Флойда две недели назад.

Офицерам было приказано уйти из этого района, и здание их участка было сожжено.

«Если бы мы решили удерживать 3-й участок, то очень вероятно, что ситуация переросла бы в рукопашные столкновения с серьезными травмами или даже смертью, поэтому выбирая между сохранением здания и «жизнью или смертью», мы приняли решение об эвакуации», – заявил Фрей.

Городской совет из 12 человек на прошлой неделе единогласно принял резолюцию, в которой выразил намерение расформировать городской департамент полиции и заменить его «новой моделью культивирования безопасности» в городе, однако детали этого проекта неизвестны.

Четырнадцать полицейских, заявивших, что они выступают от имени сотен офицеров департамента, обратились с открытым письмом к жителям Миннеаполиса, в котором осудили полицейского, прижимавшего шею Джорджа Флойда коленом к земле в течение почти девяти минут, что, предположительно, вызвало его смерть.

«Мы полностью осуждаем Дерека Човина. Мы присоединяемся к вашему осуждению действий Дерека Човина… Как и мы, Дерек Човин дал клятву считать святость жизни самой драгоценной вещью. Дерек Човин не состоялся как человек и лишил Джорджа Флойда его достоинства и жизни. Мы не такие», – говорится в письме.

Човину предъявлены обвинения в убийстве второй степени, трех других полицейских обвинили в пособничестве и склонении к преступлению.

Департамент парков Миннеаполиса заявил, что не планирует исправлять указатель в городском парке, который изменил неизвестный, чтобы отдать дань уважения Джорджу Флойду.

Парк Джорджа Тодда был назван в честь бывшего члена городского совета. Однако теперь фамилия «Тодд» на указателе закрыта наклейкой со словом «Флойд» и вся надпись гласит: «Парк Джорджа Флойда».

Парк находится в пяти километрах от места, где умер Флойд.

Тем временем, начальник полиции Сиэтла Кармент Бест выразила надежду, что полицейские смогут вернуться в сектор города, занятый мирными демонстрантами, так, что это «не перерастет в силовую ситуацию».

Бест заявила об этом, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS.

Выступающие против расизма демонстранты мирно заняли участок города протяженностью четыре квартала, который они назвали «Автономной зоной на Капитолийском холме». Организаторы говорят, что им нужен район без полиции. Огромная надпись «Жизни чернокожих имеют значение» нанесена на главной улице этого сектора.

Президент США Дональд Трамп назвал демонстрантов «отвратительными анархистами», заявив, что город должен «вернуть себе» эту зону.

Однако мэр города Дженни Деркан сравнила обстановку в этой зоне с «атмосферой уличной вечеринки», заявив, что она не представляет угрозу общественности, но в какой-то момент вернется под контроль города.

Газета Chicago Sun Times сообщила, что 75 процентов арестованных за нарушение городского комендантского часа, введенного на фоне протестов против смерти Флойда, были афроамериканцами. Комендантский час был отменен 7 июня.

Представитель полиции Чикаго отрицал любые намеки на то, что расовая принадлежность каким-то образом влияла на аресты, заявив, что обеспечение комендантского часа было «универсальным» и в равной степени применялось во всех районах.

Марши против расизма, вдохновленные гибелью Джорджа Флойда, продолжались все выходные в некоторых крупных европейских городах.

Демонстранты в Берлине образовали девятикилометровую цепь, которая начиналась у Бранденбургских ворот.

Демонстранты в Милане разрисовали надписями «насильник» и «расист» памятник покойному итальянскому журналисту Индро Монтанелли, который когда-то признал, что женился на 12-летней девочке в Эритрее, когда она была итальянской колонией более 80 лет назад.

В то же время в Париже полицейские вышли на акцию протеста против несправедливых, по их мнению, обвинений в расизме и жестокости.

Вскоре после того, как 15 тысяч человек провели демонстрацию во французской столице, около 50 офицеров и их машины окружили Триумфальную арку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что «расистскому бандитизму» нет места на британских улицах. Заявление прозвучало после того, как правые экстремисты напали на протестующих против расизма. Около 100 человек были арестованы.

Мэр Лондона Садик Хан возложил вину за насилие исключительно на правых и поблагодарил полицию за «фантастическую работу» по наведению порядка.

Также в воскресенье сотни людей провели демонстрацию в Токио, держа в руках плакаты с надписью «Жизни чернокожих имеют значение».

«Я считаю совершенно неправильным дискриминировать людей на основе внешности, и я хочу передать послание, что у американского народа есть союзники в Японии», – заявил один молодой демонстрант, осудив то, что некоторые японцы называют случайными преследованиями полицией темнокожих иностранцев.

Тысячи человек в воскресенье вышли на демонстрацию в Новой Зеландии и опустились на колено в минуте молчания в память о Джордже Флойде перед американским консульством.