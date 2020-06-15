Посол США заявил, что разъярен приговором Уилану

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15.06.2020, 11:48, Новости дня

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован и разъярен решением суда приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

По словам дипломата, он «разочарован и разъярен» решением суда. По его мнению, «свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было».

Салливан также заявил, что обвинительный приговор ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

Посол пообещал, что продолжит добиваться освобождения осужденного и будет требовать для него правосудия, а не обмена, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. После этого адвокат гражданина США заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.  



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