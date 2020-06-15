Москва объявила Чехии ответные меры из-за высылки российских дипломатов

15.06.2020, 11:48, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны, сообщил чешский посол в Москве Витезслав Пивонька.

Посол подчеркнул, что Чехия получила от РФ две фамилии, которые будут объявлены персонами нон-грата.

По его словам, он обсудил в МИД РФ начало консультаций между Москвой и Прагой об отношениях стран, передает РИА «Новости».

Через несколько недель запланировано начало переговоров двух стран по ситуации с памятником Коневу, добавил чешский дипломат.

В понедельник Пивоньку вызвали в МИД РФ в связи с высылкой из Праги двух работников Россотрудничества.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, вызов чешского посла в МИД РФ связан с «недружественными действиями Праги» в отношении российских дипломатов, передает ТАСС.

Напомним, два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.