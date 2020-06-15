Мишустин утвердил план действий доктрины продовольственной безопасности

15.06.2020, 11:46, Новости дня

Правительство РФ утвердило план мероприятий для выполнения новой доктрины продовольственной безопасности страны, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Подписан план мероприятий по реализации положений новой доктрины продовольственной безопасности, президент утвердил ее в конце января этого года, — отметил Мишустин. – Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в доктрину задач".

Подписанный в январе 2020 года президентом РФ документ делает приоритетным самообеспечение, а также ставит задачу по повышению экспорта продуктов питания и сельхозсырья над импортом. Указ президента РФ от 2010 года, которым утверждалась предыдущая доктрина, утратил силу. Новый документ вступает в силу со дня его подписания.

Новая доктрина предполагает, что продовольственная безопасность страны — это состояние ее социально-экономического развития, при котором обеспечивается продовольственная независимость России. Кроме того, документ гарантирует физическую и экономическую доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни.

Продовольственная независимость предполагает самообеспечение страны основными видами отечественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а экономическая доступность — возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.

В новой доктрине, подписанной Владимиром Путиным, меняется подход к оценке состояния продовольственной безопасности. В предыдущей версии в качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. Теперь же продовольственная независимость будет определяться как уровень самообеспечения. Он будет рассчитываться как отношение объема отечественного производства продукции к объему ее внутреннего потребления.

Для каждой группы продуктов установлены отдельные пороговые значения. Так, уровень самообеспечения по зерну — не менее 95%, по сахару — не менее 90%, по растительному маслу — не менее 90%, по мясу и мясопродуктам — не менее 85%, по молоку и молокопродуктам — не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам — не менее 85%, по картофелю — не менее 95%, по овощам и бахчевым — не менее 90%, по фруктам и ягодам — не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции — не менее 75%, по пищевой соли — не менее 85%.

Экспортная задача

Кроме того, подписанный Владимиром Путиным документ ставит задачу по достижению превышения экспорта продуктов питания и сельхозсырья из РФ над импортом. В числе основных задач указывается "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

При этом доктрина предполагает, что реализация экспортного потенциала должна осуществляться с учетом приоритета самообеспечения страны отечественной сельхозпродукцией и продуктами, а также необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС.

Странам ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) необходимо создать новые производственные мощности, которые обеспечат продовольственную безопасность ЕАЭС и выпуск товаров первой необходимости, сообщил 19 мая 2020 года президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Страны ЕАЭС рассматривают вопрос об утверждении проекта "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года". Стратегия предусматривает создание системы управления совместными проектами в высокопроизводительных отраслях, закладывает основу для ускорения импортозамещения, локализации производства и продвижения совместных проектов с высокой интеграционной отдачей, отметил Путин.

Страны ЕАЭС должны создать новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости и других важных товаров, заключил Путин.