В результате взрыва газового баллона в Красноярске пострадали два человека

15.06.2020, 11:46, Новости дня

В результате взрыва газового баллона в гаражном массиве пострадали два человека. ЧП произошло в Кировском районе Красноярска 14 июня. Взрывная волна повредила несущие конструкции в двух боксах. В инциденте получили травмы 26-летний мужчина и 14-летняя девочка. Они были госпитализированы в отделение реанимации ожогового центра. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое, передает ГТРК "Красноярск".

Сотрудники полиции и краевого СК начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося. В том числе проводится работа с родителями несовершеннолетней. Они могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Отметим также, что по информации следователей, в гараже, где произошёл хлопок, располагался пункт по приему металлолома.

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ГТРК "Красноярск"