Мнение: Набег троллей на автономную зону Сиэтла

15.06.2020, 11:40, Разное

Не могу перестать смеяться. Волей-неволей приходится поверить учёным, утверждающим, что мозг — не самое сильное место сторонников социалистических идей. С уличными активистами всё было ясно и так: к примеру, они сожгли ресторан сети «Вендис», которая пожертвовала движению «Блек Лайвз Мэттер» полмиллиона долларов. Теперь, однако, фронт столкновений открылся ещё и в интернете: американские правые тролли воспользовались своим интеллектуальным превосходством, чтобы вбросить строителям сиэтлской коммуны несколько нелепейших идей.

Одну из тролльских шуток, — защищаться зонтиками от полиции, — вы видите на прикреплённой к статье картинке. Я взял картинку из вот этого поста в субреддите протестующих:

https://www.reddit.com/r/CapHillAutonomousZone/comments/h0wsuc/advice_how_to_do_the_tetsudo_formation_and_use/

Другой пост на «Реддите», посвящённый созданию совета Автономной Зоны Сиэтла, так хорош, что мне придётся процитировать его целиком. Небогатые разумом социалисты почти с самого начала подозревали, что над ними издеваются, однако правый тролль использовал священные для левых слова, так что пост провисел два дня и набрал 1600 комментариев, прежде чем модераторы, наконец, осознали суть происходящего и решились его снести:

https://www.reddit.com/r/CapHillAutonomousZone/comments/h7vov1/clearing_up_the_raz_disinformation_introducing/

Прояснение дезинформации о Разе, представление Консультативного совета по разрешению конфликтов

Мы чувствуем необходимость заняться этим, потому что на этом субреддите чертовски много дезинформации.

«Фокс Ньюс» говорят, что Раз Симон (местный музыкант) — наш «лидер» или «военный диктатор», и что он называет себя полицейской силой. Все это чушь собачья. Раз Симон — мирный сторонник движения и сильный проповедник, однако он не более лидер, чем вы или я.

Возможно, вы слышали, что был инцидент, в котором оказалось, что Раз толкнул художника-граффитиста, который безответственно испортил фреску, однако это не совсем так. И Раз, и его «жертва» помирились, и никакой враждебности нет. Можно считать, что этого никогда и не было.

Любой, кто побывал в нашей зоне, знает, что она мирная. Это стихийное сообщество городской площади на Капитолийском Холме, место для искусства и музыки, а также безопасное пространство, где люди из всех слоев общества могут мирно выражать своё мнение.

Так что давайте проясним это раз и навсегда для всех троллей и ученых мужей:

У зоны нет руководства. У нас есть децентрализованная структура местного управления, и мы выступаем против всех иерархических структур.

Фальшивые истории полностью искажают то, о чем мы говорим.

Это серьёзная проблема?

К сожалению, фальшивые истории портят то, что происходит в зоне, и отвлекают внимание от движения. Даже страница Википедии все еще называет Раза нашим лидером, когда мы пишем это.

Люди спрашивали нас, как зона собирается справляться со внутренними конфликтами, если мы обычно не приветствуем присутствие полиции, а наше руководство децентрализовано и социалистично. Это очень важный вопрос.

Мы все здесь выясняем вещи по ходу дела, и мы полностью верим, что у нашего прекрасного сообщества хватит духа, чтобы всем вместе изобрести мирное решение, которое не включает в себя никаких иерархий власти.

Представляем: Консультативный совет по урегулированию конфликтов

Мы сформируем уникальную систему под названием «Консультативный совет по урегулированию конфликтов».

1. Мы проведём демократическое голосование в сообществе, чтобы назначить трёх человек в Совет. Чтобы устранить предвзятость, мы выберем одного черного мужчину, одну черную женщину и одну белую женщину. Каждый человек должен пройти по крайней мере один 45-минутный тренинг чувствительности и политики, который мы можем помочь организовать.

2. Всякий раз, когда в зоне возникает внутренний конфликт, он передается на рассмотрение Совета. У обоих сторон будет возможность изложить Совету свою версию событий.

3. Члены Совета примут справедливое решение и представят его в качестве рекомендации. Первоначально совет будет носить исключительно консультативный характер. В будущем система может эволюционировать, чтобы стать более зрелой, с обязательными решениями, санкциями, возмездием, принудительным исполнением и тюремным заключением.

Назначенные люди выслушают и разрешат любые внутренние споры внутри зоны. Мы предлагаем, чтобы члены этого совета стали не лидерами или судьями, но только временными судьями на случай внутренних конфликтов.

Правка 1. Получив обратную связь по поводу инклюзивности, мы решили включить в совет одного черного мужчину, одну черную женщину, одного транс-чёрного человека, и одного недвоичного чёрного человека. Белую женщину включать не будем.

Правка 2. Получив дополнительную обратную связь, мы решили добавить в Совет одного азиатского немужчину, одного коренного американца немужчину и одного латиноамериканца немужчину, а затем еще четверых чернокожих мужчин и женщин для баланса. Всего будет 3 + 4 + 4 = 11 членов.

Правка 3. Мы получили предложения о включении инвалидов (умственных и физических) и бездомных в Совет. 20% или 40% членов Совета должны составлять лица, имеющие жизненный опыт инвалидности. По крайней мере 10% должны иметь опыт вынужденной бездомности.

Правка 4. Мы сознаём, что ЛГБТКИА-сообщества пока что недостаточно представлены в Совете, и мы работаем над предложениями по исправлению этого положения. Окончательный состав сбалансированного Совета, скорее всего, будет включать 10-50% людей, которые идентифицируют себя как ЛГБТКИА.

Правка 5. Мы договорились добавить еще 3 места, два из которых должны дать голос обездоленному ЛГБТ-сообществу, а одно дать равное представительство и справедливость детям. Новые кресла включают в себя одно для ЛГБТКИ-идентифицирующего чернокожего инвалида, одно для ЛГБТКИ-идентифицирующего чернокожего бездомного и одно для ребенка небелой или смешанной расы в возрасте от 8 до 15 лет.

Правка 6. Кроме того, была высказана озабоченность по поводу эффективности работы Совета по урегулированию споров между детьми, поскольку в настоящее время дети недостаточно представлены. В свете обратной связи мы добавим учебные программы по безопасности детей и добавим одно дополнительное кресло для ещё одного ребенка небелой или смешанной расы в возрасте от 8 до 15 лет (предпочтительно инвалида).

Правка 7. Мы услышали ваши опасения по поводу азиатского немужского кресла, представляющего все азиатские подгруппы, как если бы они были монолитной идентичностью. Это не входило в наши намерения. Мы заменим азиатское немужское кресло на 12 мини-кресел для каждой из следующих азиатских немужских идентичностей: китайская, филиппинская, вьетнамская, корейская, японская, камбоджийская, тайваньская, малайзийская, монгольская, окинавская, сингапурская и подстановочная (любая азиатская идентичность, кроме корейско-американской). Мини-кресла будут коллективно обладать правом голоса одного кресла.

Правка 8. Нам сказали, что наш совет недопредставляет тех, кто имеет судимость или опыт тюремного заключения, поскольку белая культура заставляет людей страдать из-за прошлых обвинений. Совет будет предписывать, чтобы более 25% его членов имели насильственную криминальную историю с предыдущим или текущим опытом тюремного заключения.

Правка 9. Некоторые женщины заявили нам, что они не чувствовали бы себя комфортно, представляя дело, связанное с сексуальным преступлением, совету, который частично состоит из преступников с историей совершения сексуальных преступлений. Мы устанавливаем ограничение в 50% на долю членов Совета, совершивших одно или несколько преднамеренных сексуальных нападений или изнасилований в течение предыдущих двенадцати месяцев. Бездомные и инвалиды освобождаются от этого ограничения.

PS: Остерегайтесь фальшивых сабреддитов, таких как R/seattleCHAD, которые не связаны с замечательными вещами, которые мы делаем. Правые провокаторы пытаются вторгнуться в наше движение, чтобы насадить полные ненависти расистские фальшивые истории и разжечь драму, в том числе и в ответах здесь.

Кстати, вчера некоторые скептики заявляли, что активисты «Бэлк Лайвз Мэттер» вовсе не требуют у белых денег, что им вполне достаточно видеть белых, стоящих перед ними на коленях. Что же, вот видео выступления в Автономной Зоне, в котором негритянка публично требует, чтобы каждый белый дал какому-нибудь негру 10 долларов, и заявляет, что запомнила все лица присутствующих беляшей:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8417937/Video-shows-white-protesters-inside-Seattles-CHAZ-urged-10-black-person.html

А вот так участники коммуны чистят свои ряды от белых угнетателей. Массивный лысый негр, который тычет белому парню пальцем в голову, скандирует: «Кто не имеет значения? Этот ублюдок!»:

https://www.youtube.com/watch?v=CtesfpUAPlY

Как именно разоблачили троцкистского шпиона, я не знаю.