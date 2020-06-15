 

Ким, подвинься: Канье Уэст запускает собственную линию косметики

15.06.2020, 11:37, Разное

Талантливый Канье Уэст талантлив во всем, и теперь в сферу его интересов попал косметический рынок. Рэпер намерен выпускать косметику под своим брендом Yeezy и уже подал документы на регистрацию соответствующих торговых марок для множества продуктов – средства для макияжа, лаки для ногтей, маски для лица, гели для душа, дезодоранты, кремы для бритья, средства для волос, парфюмерия и многое другое.

Это не первая попытка Уэста покорить бьюти-Олимп: в 2017 году другая его компания, Donda, также зарегистрировала возможность деятельности в сфере красоты, но косметическую линию так и не запустила. В случае, если бренду Yeezy повезет больше, Канье станет прямым конкурентом косметическим брендам Ким Кардашьян, KKW Beauty и KKW Fragrance, и ее сестры Кайли Дженнер, Kylie Cosmetics и Kylie Skin.

Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Канье УэстСомневаться в том, что косметика Уэста будет пользоваться популярностью, не приходится, а это значит, что на его банковской карте появятся очередные миллионы, а то и миллиарды. По данным Forbes, состояние музыканта оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Существенную долю всего профита составляет выручка его бренда одежды Yeezy (140 миллионов долларов с продаж – за один лишь прошлый год). Остальные же доходы распределились так: 17 миллионов наличными, 35 миллионов в акциях, 81 миллион в недвижимости и прочих “предприятиях” и 21 миллион в земельных участках. Правда, сам Канье с такой оценкой Forbes не согласен: по его мнению,  “должен получиться не миллиард, а 3,3 миллиарда”.

Канье Уэст



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