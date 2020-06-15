Скандалы: Шантаж проверят лингвисты

15.06.2020, 11:35, Разное

В деле о вымогательстве более $2 млн у владельца российского туроператора «Пегас Туристик» Рамазана Акпынара следствие назначило новую экспертизу

Как стало известно “Ъ”, под вопросом оказалась судьба уголовного дела о вымогательстве более $2 млн у владельца одного из крупнейших российских туроператоров «Пегас Туристик» гражданина Турции Рамазана Акпынара. Следствие назначило дополнительную экспертизу главного доказательства по делу — аудиозаписи разговора, в ходе которого у бизнесмена якобы требует деньги его бывший партнер со своим охранником и юристом. Защита настаивает, что господин Акпынар имел перед оппонентом документально подтвержденный долг, добровольно выплатил $1,5 млн, а затем неожиданно заявил о вымогательстве.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, решение назначить дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу принял следователь УМВД Красногорска, который ведет уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Экспертам предстоит ответить на уточняющие вопросы: имеются ли в аудиозаписи разговора Рамазана Акпынара с предполагаемыми вымогателями фразы, побуждающие к передаче денег, имелись ли прямые угрозы и признавал ли бизнесмен сам факт имеющегося у него долга. От результата может зависеть судьба самого уголовного дела, так как, по мнению защиты, запись является единственным доказательством слов господина Акпынара о совершенном в отношении него преступлении.

Бывший партнер Рамазана Акпынара Имран Назаров, его охранник Магомед Евлоев и юрист Шота Ботерашвили были задержаны сотрудниками подмосковной полиции в Москве в конце января этого года. Поводом стало заявление владельца «Пегас Туристик». Господин Акпынар сообщил, что в июле встретился с тремя фигурантами в ресторане Shore House в комплексе «Крокус-Сити».

Там, говорится в заявлении, угрожая и демонстрируя «предмет, похожий на пистолет», они якобы у него потребовали передать им $2,147 млн.

Бизнесмен записал беседу на диктофон и передал аудиозапись в правоохранительные органы. Все трое были арестованы и с тех пор содержатся в СИЗО Волоколамска. Вину они не признают. Следователи уже планировали передать обвинительное заключение для утверждения в прокуратуру, но у фигурантов появились новые адвокаты. Именно по настоянию новых адвокатов расследование продолжилось, и была назначена дополнительная лингвистическая экспертиза. Прежняя защиту не устроила, особенно в толковании угроз в адрес потерпевшего. Кроме того, защита усомнилась в объективности эксперта Татьяны Троицкой, которая ранее специализировалась на оценке пересекающих границу предметов культуры, а в феврале 2017 года была осуждена на три года условно Домодедовским горсудом за пособничество в контрабанде культурных ценностей (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Адвокаты фигурантов, ссылаясь на материалы дела, отмечают, что Имран Назаров был знаком с Рамазаном Акпынаром еще с 1996 года, охранник Магомед Евлоев бизнесмена не знал вообще, а юрист Шота Ботерашвили был приглашен на встречу как технический специалист для оформления долговых документов. По словам представителей обвиняемых, с 2008 по 2018 год Имран Назаров фактически был партнером гражданина Турции и в последние годы занимал в структурах «Пегаса» сразу несколько руководящих должностей.

После ухода господина Назарова из «Пегаса» Рамазан Акпынар якобы выплачивал экс-партнеру накопившиеся долги, отдав за три года в общей сложности около $3 млн, которые были оформлены как премии.

А на встрече в Shore House, которая, по версии защиты, была инициирована самими Рамазаном Акпынаром, предполагалось обсудить выплату оставшихся задолженностей, которые якобы подтверждены документально. Представители обвиняемых отмечают, что после беседы в ресторане владелец «Пегас Туристик» трижды добровольно передавал по $500 тыс. Имрану Назарову, а когда прошло больше трех месяцев, вдруг заявил о вымогательстве. Кстати, по неподтвержденным данным, он подготовил гражданский иск к бывшему партнеру на $1,5 млн. Сам господин Акпынар сейчас проживает преимущественно на родине.

Адвокаты не исключают заказного характера дела. По некоторым данным, следователь Сергей Картунов, возбудивший дело о вымогательстве, в марте этого года сам был задержан по подозрению в получении 5 млн руб. за переквалификацию обвинения в другом расследовании. «Мы надеемся, что новая экспертиза расставит все по своим местам и докажет, что никакого вымогательства не было»,— заявила “Ъ” адвокат господина Ботерашвили Марина Ярош. По ее мнению, уголовное дело подлежит прекращению, а обвиняемые — освобождению из-под стражи.

Гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная отказалась от комментариев, заявив “Ъ”, что «не располагает информацией по данному делу».

Сергей Сергеев