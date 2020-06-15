 

В России возбудили около 200 дел из-за “фейков” о коронавирусе – “Агора”

15.06.2020, 11:30, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПравозащитная группа “Агора” зафиксировала 157 случаев преследования граждан за распространение “фейков” о коронавирусе за три “эпидемических” месяца. Об этом свидетельствуют данные доклада “Эпидемия фейков: борьба с коронавирусом как угроза свободе слова”.

По информации правозащитников, только с 3 апреля по 9 июня текущего года силовые ведомства и СМИ сообщили о 42 уголовных делах по новой статье 207.1 УК (“Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”), которые были возбуждены в 24 регионах страны. Как отмечается в докладе, уголовная статья о фейках стала “удобным инструментом расправы над публичными критиками властей” – 17 из 42 случаев уголовного преследования связаны с высказываниями активистов, журналистов, блогеров и депутатов.

Помимо уголовных дел, на россиян составляли протоколы по статье 13.15 КоАП, которая появилась в кодексе весной 2019 года. За три последних месяца было возбуждено по меньшей мере 157 административных дел о “фейковых новостях” (“за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов”). Из них 46 дел завершились вынесением обвинительных постановлений со штрафами на общую сумму более 1 миллиона рублей. 

Взрывной рост числа дел о фейках и анализ материалов доступных дел свидетельствует о политическом характере кампании в целом, считает автор доклада, адвокат Станислав Селезнев. Он отмечает, что, преследуя граждан за ложную информацию, власти объявляют таковой “любую информацию, не совпадающую с текущей официальной позицией, которая в свою очередь может стремительно меняться”. 

Доклад “Агоры” основан на открытых данных СМИ, госорганов, ГАС “Правосудие” и материалах дел в производстве российских адвокатов. 

 



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