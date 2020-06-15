 

Крым отменил режим самоизоляции и обсервацию для приезжих россиян

15.06.2020, 11:30, Новости дня

Анонсируемая ранее отмена режима самоизоляции и обязательной обсервации для приезжих из других российских регионов с 15 июня вступила в силу, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации», – сообщил Аксенов в видеоролике во «ВКонтакте».

По его словам, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. В частности, с понедельника возобновлена работа 95% предприятий, в том числе туристической сферы и общепита. 

Кроме того, с 15 июня в Крыму начинается курортный сезон для местных жителей. При этом в республике сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. 

Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.

Аксенов отметил, что всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 363 человек.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщила, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля. 

Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко заявлял, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 



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