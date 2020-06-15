 

Адвокат не исключил обмена Уилана на Бута или Ярошенко

15.06.2020, 11:30, Новости дня

Адвокат гражданина США Пола Уилана, приговоренного российским судом к 16 годам заключения в колонии строгого режима, сообщил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

В то же время защитник заявил, что вопрос о возможном обмене Уилана будет решаться после вступления приговора в силу, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.



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