Екатерина Андреева продемонстрировала редкий снимок с мужем Душаном Перивичем

15.06.2020, 11:30, Разное

Екатерина Андреева показала поклонникам редкую фотографию с супругом Душаном Перивичем. Ведущая прокомментировала снимок философскими рассуждениями.

На своей странице в Instagram Екатерина Андреева часто публикует кадры из своих путешествий, но о своей семье ведущая практически ничего не сообщает. Недавно она поделилась совместной фотографией с мужем Душаном Перивичем, с которым в браке уже больше 30 лет.

Под постом Екатерина Андреева написала длинное умозаключение. Она пояснила подписчикам, что интеллект житель может получить в наследство от своей матери, а та получает его от своего отца. Также ведущая уверенна, что мужчин-гениев «пруд-пруди», а вот «гениальных женщин маловато». Вдобавок она спросила у супруга, что же мужчины думают о женщинах. Он ответил, что считает свою супругу своим «топливом» и необходимо стараться, чтобы оно было «неразведенным».

Подписчики бурно отреагировали на фото Екатерины Андреевой с мужем. Они написали много комплиментов, заявив, что пара очень красиво смотрится вместе.