 

Екатерина Андреева продемонстрировала редкий снимок с мужем Душаном Перивичем

15.06.2020, 11:30, Разное

Екатерина Андреева показала поклонникам редкую фотографию с супругом Душаном Перивичем. Ведущая прокомментировала снимок философскими рассуждениями.
На своей странице в Instagram Екатерина Андреева часто публикует кадры из своих путешествий, но о своей семье ведущая практически ничего не сообщает. Недавно она поделилась совместной фотографией с мужем Душаном Перивичем, с которым в браке уже больше 30 лет.

Под постом Екатерина Андреева написала длинное умозаключение. Она пояснила подписчикам, что интеллект житель может получить в наследство от своей матери, а та получает его от своего отца. Также ведущая уверенна, что мужчин-гениев «пруд-пруди», а вот «гениальных женщин маловато». Вдобавок она спросила у супруга, что же мужчины думают о женщинах. Он ответил, что считает свою супругу своим «топливом» и необходимо стараться, чтобы оно было «неразведенным».

Подписчики бурно отреагировали на фото Екатерины Андреевой с мужем. Они написали много комплиментов, заявив, что пара очень красиво смотрится вместе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Елена Малышева объяснила, отчего назвала коронавирус «чудом»

06.06 / СК: росгвардейцы выстрелили семь раз во время штурма квартиры укравшего обои екатеринбуржца

10.05 / Специалисты рассказали о причинах запрета на использование микроволновки в СССР

15.04 / Россия взыщет с оффшоров дивиденды

19.04 / Педиатр Фёдор Катасонов воздержался от прогнозов по коронавирусу и дал новые рекомендации

13.04 / Кети Топурия представила соблазнительную фотосессию на природе

06.05 / 7 советов, чтобы кожа оставалась чистой после занятий спортом

11.05 / Названы причины ошибочных отрицательных результатов на коронавирус

02.06 / Личное: До ужаса скучная баба

10.05 / Разработчики заданий ЕГЭ по математике посоветовали, как улучшить результат на экзамене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска