Мнение: Изумрудные украшения в портретах и прочих произведениях живописи

15.06.2020, 11:25, Разное

Как менялась мода на изумруды на протяжении веков и как это отражалось в искусстве.



Ф. фон Штук. "Саломея" (фрагмент), 1906

(Хотела у кого-нибудь почитать, в итоге пришлось реконструировать самой, ну заодно решила и записать).

История изображения изумрудных украшений в живописи напрямую связана с бытованием этих предметов в реальной жизни. К моему удивлению, оказалось, что изумруды рисовали на протяжении мировой истории не так уж и часто — но это оправдывается тем, что в реальной жизни им тоже не всегда везло.

Египет и Древний Рим

В Древнем Риме изумруды (и другие зеленые камни, называемые словом "смарагд") были вторым по популярности драгоценным камнем после жемчуга. Их ввозили из Древнего Египта, где изумруды добывали уже полтора тысячелетия.

В самом Египте, при этом, среди украшений изумруды что-то не видны — фараоны очевидно предпочитали бирюзу. Копи, где их добывали, позднее получили прозвище "Копей Клеопатры", и сама царица якобы обожала этот камень. Я нашла только такое упоминание двух этих слов вместе. Марк Эней Лукан в поэме «Фарсалия, или О гражданской войне», созданной в 61-65 гг. н.э., описывает ее жилище:

«Вот Клеопатра спешит показать в изумительном блеске Роскошь, которая в Рим до той поры не проникла. Самое зданье на храм походило, который едва ли Век развращенней создаст: потолок вырезной был богато Убран, и брусья литым окованы золотом были. Не облицован был дом блестящим, распиленным в плиты Мрамором: высился там агат массивный, чредуясь С камнем порфирным; везде, во всех дворцовых палатах, Был под ногами оникс, и обшит Мареотии черным Деревом не был косяк: оно вместо дуба простого Не украшеньем дворца, но опорой служило. Слоновой Костью был атрий покрыт, черепахой индийскою двери Были отделаны там и пестрели обильно смарагдом».

Как бы то ни было, в поздних картинах на тему Клеопатры изумруды периодически встречаются, однако не как ее обязательный атрибут, а просто одно из составляющих восточного колорита. (Отдельно у меня описано)

Плиний пишет, что Нерон смотрел на битву гладиаторов через большой изумруд (отдельно). Картинок на эту тему тоже нет.

Гранить изумруды ни египтяне, ни римляне не умели.

Их изумруды представляли собой кабошоны, без прозрачности и блеска.

Изумрудная бусина, Древний Рим (Британский музей).

PS на сайте музея написано emerald в материалах, но похоже, где-то все-таки другие зеленые камни

1-2. Римские бусы с изумрудами, 1-3 вв. н.э. (Британский музей)

3. Римские бусы с изумрудами (1-2 в.н.э.), Музей Метрополитен



1. Римская изумрудная брошь, (Британский музей)

2. Изумрудное кольцо с изображением рыбы (очевидно, христианское), Древний Рим (Британский музей)



1. Изумрудная бусина, Древний Рим (Британский музей)

2. Серьги из Помпей (Британский музей)



Увидев, как выглядели римские изумрудные бусы, мы можем опознать их на фаюмских портретах (где они встречаются часто, наряду с кораллом и жемчугом).

Средние века

В эту эпоху изумрудов и в реальности, и в искусстве — мало. Тут, как я поняла, два фактора. Первый экономический и географический. Египетские рудники захирели. До открытия других, многочисленных, месторождений, остаются века. Фактически, функционируют только 1 место добычи изумрудов — австрийская гора Хабахталь.

Римляне знали об европейской шахте (Плиний называл ее "в горах скифов", третьим месторождением он считал Афган, но на самом деле оттуда вроде привозили только лазурит), из Австрии что-то привозили, но мало. В средневековье эти места уже не были терра инкогнита, там продолжали добывать. Но не активно — рудники не выработаны до сих пор (хронология).

Недавно ученые провели анализ изумруда, который находился во французской реликвии Couronne de saint Louis (разломана).

Он весит 51 с лишним карата и сохранился (Muséum National d'Histoire Naturelle).

Анализы показали, что этот изумруд, добытый, видимо, в 13 веке, происходит именно из Австрии.

Фото в оправе и без.



То есть, выходит, что люди той эпохи потихоньку разрабатывали местную шахту, затем ввозили, если получалось, с Востока, а также ломали и гранили римские украшения (думаю, это был самый большой источник изумрудов).

К сожалению, подобный химический анализ нельзя провести со всеми изумрудными украшениями. Вот было бы трогательно, если б оказалось, что 4 изумруда из этого Талисмана Карла Великого (по легенде – 9-й век, но мб только 12-й) — на самом деле — древнеегипетские? Быть может, это и есть осколки монокля Нерона? Что угодно может быть.

Чтобы найти изумруды в украшениях Средних веков, надо вглядываться и вглядываться.

С картинами еще сложнее.

Причины этому, как я поняла, такие:

Во-первых, никто пока не делал изумрудных гарнитуров (или любых других тематических). Концепция дизайна была другая. Зеленые камни использовали как яркие вкрапления (см. фото выше), как часть многоцветной мозаики. Их трудно найти взглядом.

Во-вторых, вся живопись была религиозной. А с христианством у изумрудов отношения не сложились. У этих камней магическая, порочная, потусторонняя репутация. Гермес Трисмегист написал на своей Изумрудной скрижали тайное послание (отдельно). Демоница Царица Савская дарила их Соломону и загадывала загадки с их помощью (отдельно). Люцифер, падая, уронил изумруд из своей короны (отдельно). Грааль высекли из изумруда (хоть и кажется, что христианство, но все равно как-то маргинально; отдельно). Мадонны и ангелы усыпаны жемчугами, но изумруды на них надо разыскивать долго. Это связано вообще с проблемами зеленого цвета в Новой истории: христиане его не одобряли. Зеленым был змей-искуситель, зеленым рисовали дьявола, драконов. Зеленый напоминал о друидах, древопоклонниках, язычниках, Зеленым человеке. (Подробней см. Пастуро).

Герар Давид. Мадонна со святыми и донаторами. 1510



В-третьих, вопрос денег. Зеленый пигмент стоил дорого и достать его было трудно. Краска была дефицитом!

Вдобавок, на той стадии развития технологии этот цвет был нестабилен и быстро темнел. Разобраться, что этот черный камень на картине — и есть изумруд, теперь сложно. (Может, поэтому и пейзажей в ту эпоху маловато?)

Ренессанс

Происходит качественный прорыв: драгоценные камни начинают гранить, а не только полировать. Долой кабошоны!

Огранка пока очень простая, несколько граней. В 1500-х годах изобретают т.н. "изумрудную огранку", связанную с особой формой кристаллов этого камня. Она оказалась так хороша, что позже ею начнут гранить и бриллианты.

После того, как им позволили по-настоящему сверкать, наконец изумруды заметно проявляют себя в украшениях, даже когда они в окружении других ярких камней.

1. Подвеска с камеей, 15 век, Британский музей

2. Подвеска с камеей, 16 век, Британский музей



1. Брошь, предположительно Германия, 1575-1600, Музей Виктории и Альберта

2. Подвеска "Благовещение", 1550-1575, Британский музей



1. Германия, ок. 1630-1650, Британский музей.

2. Серьги. Венгрия, ок. 1700. Британский музей



Наконец изобрели нормальный портретный жанр. И в нем можно разглядеть драгоценности.

Кажется, в отличие от Мадонн, королевы изумрудов не боялись.

Ганс Малер. Портрет королевы Анны Ягеллонки. 1520



Гольбейн (мастерская). Портрет Джейн Сеймур. Ок. 1540



Гольбейн. Т.н. "Портрет Кэтрин Говард", ок. 1540.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ