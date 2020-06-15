Авиакомпания KLM возобновила рейсы Киев – Амстердам

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15.06.2020, 11:18, Новости дня

Авиакомпания KLM возобновляет рейсы из Киева в Амстердам с 15 июня. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, рейсы буду осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, а с 3 июля 2020 года – ежедневно.

Расписание полетов планируется следующее:

Вылет из Амстердама аэропорт “Схипхол” в 09.30, прибытие в Киев аэропорт “Борисполь” в 13:15;
Вылет из Киева аэропорт “Борисполь” в 14.00, прибытие в Амстердам аэропорт “Схипхол” в 16.00.

В компании отметили, что расписание может меняться и попросили следить за обновлениями на сайте компании.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать, предположительно, до 1 июля (точное решение должно быть принято позже в этом месяце). Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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