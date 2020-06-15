Мангер не доставлен в суд, где ему должны были избрать меру пресечения, из-за проблем со здоровьем – адвокат

15.06.2020, 11:18, Новости дня

Подозреваемый в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, сообщил утром 15 июня агентству “Интерфакс-Украина” его адвокат Дмитрий Ильченко.

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера в суд. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд по состоянию здоровья.

“Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблем с сердцем”, – сказал Ильченко.

По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в больницу, где проходит лечение глава Херсонского облсовета, чтобы обеспечить его принудительный привод в суд, но получили справку от доктора, что “доставка Мангера в суд невозможна по состоянию здоровья”. После этого, по информации адвоката, полицейские приехали еще раз. Они рассказали, что у них есть заявление о якобы поддельности справки Мангера. Но лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку, отметил защитник.

Ильченко со ссылкой на информацию врачей сообщил, что Мангер сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

Заседание Печерского райсуда началось в 9.30. На нем присутствует защита подозреваемого.

11 июня Мангер заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. “Прибыв в управление Службы безопасности Украины для подписания [документов] об ознакомлении с уведомлением о передаче дела в суд, был неприятно удивлен позицией прокуратуры, которая продлила следствие и на сегодняшний день требует взять меня под стражу”, – сказал он.

Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля “в связи с новыми возникшими обстоятельствами”. Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.