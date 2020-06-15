Юлия Ковальчук разозлила подписчиков своим списком желаний после окончания карантина

15.06.2020, 11:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Ковальчук пояснила подписчикам о том, по чем больше всего соскучилась за время карантина. Список желаний певицы разозлил фолловеров и вызвал волну негативных комментариев.

Юлия Ковальчук призналась, что на самоизоляции ей больше всего не хватало общения с друзьями и посиделок на летней веранде ресторана с подругами, танцевальных репетиций и концертов. Кроме этого, артистка скучает по красивым нарядам и туфлям, по неспешным походам в магазины, когда не нужно переживать по поводу наличия маски. Также супруге Алексея Чумакова не хватает сейчас поездок на рыбалку, объятий и вдохновения. По словам артистки, ситуация с пандемией очень на нее давит, поэтому нет желания творить. Она поинтересовалась у подписчиков, по чем они соскучились больше всего за время карантина.

Поклонники начали составлять свои собственные списки желаний. Однако у многих пост Юлии Ковальчук вызвал волну негатива. Певицу обвинили в том, что она не понимает, что простым людям не хватает денег, так как они не могут работать сейчас. Многие пользователи отметили, что они хотят вернуться к обычной жизни.