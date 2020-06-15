 

Юлия Ковальчук разозлила подписчиков своим списком желаний после окончания карантина

15.06.2020, 11:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Ковальчук пояснила подписчикам о том, по чем больше всего соскучилась за время карантина. Список желаний певицы разозлил фолловеров и вызвал волну негативных комментариев.
Юлия Ковальчук призналась, что на самоизоляции ей больше всего не хватало общения с друзьями и посиделок на летней веранде ресторана с подругами, танцевальных репетиций и концертов. Кроме этого, артистка скучает по красивым нарядам и туфлям, по неспешным походам в магазины, когда не нужно переживать по поводу наличия маски. Также супруге Алексея Чумакова не хватает сейчас поездок на рыбалку, объятий и вдохновения. По словам артистки, ситуация с пандемией очень на нее давит, поэтому нет желания творить. Она поинтересовалась у подписчиков, по чем они соскучились больше всего за время карантина.

Поклонники начали составлять свои собственные списки желаний. Однако у многих пост Юлии Ковальчук вызвал волну негатива. Певицу обвинили в том, что она не понимает, что простым людям не хватает денег, так как они не могут работать сейчас. Многие пользователи отметили, что они хотят вернуться к обычной жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Гран-при “Формулы-1” отменили из-за коронавируса

08.06 / Скандалы: Светлану Радионову указали в полетном задании

14.04 / Samsung Biologics будет производить лекарство от коронавируса

12.06 / Адиль Ширинов раскрыл новые подробности о проектах Aurus

24.04 / В России прекратили продажу самого дешевого в мире автомобиля

12.04 / В Китае найдены одни из первых случаев заражения коронавирусом

06.05 / «Левада-центр»: за поправки в Конституцию готова проголосовать почти половина россиян

04.05 / «Псих. Труд. Май»

18.05 / Врач назвала россиянам необходимую продолжительность сна в условиях самоизоляции

06.05 / Мнение: Советский перевод “Портрета Дориана Грея” и мои личные комплексы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска