В ОП заявили о вмешательстве СМИ-иностранных агентов в подготовку голосования по Конституции

15.06.2020, 11:16, Новости дня

Работающие в РФ СМИ-иностранные агенты в День России, 12 июня, опубликовали девять материалов, «преследующих цель вмешательства в ход проведения голосования по поправкам в Конституцию», сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Буквально только что мы отмечали государственный праздник – День России. И что вы думаете – «поздравили» нас и активно работающие в стране СМИ – иностранные агенты: 12 июня в иностранных пропагандистских СМИ были выявлены девять публикаций, преследующих цель вмешательства в ход проведения голосования по поправкам в Конституцию. Шесть из них были распространены на площадке «Радио Свобода» и территориальных сервисах этого медиа-проекта – «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии» и «Крым.Реалии», – сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, на сайте «Радио Свобода» в выпуске №233 передачи «Такие Новости» с заголовком «Россия идет на поправки» ведущая сообщила, что, «глядя на российскую избирательную систему можно «умереть со стыда», а также о том, что не понимает, зачем требуется голосование в период пандемии, поскольку «от голосования никакого проку».

«Обожаю такую «журналистику»: цифр и фактов – ноль, зато авторского мнения – пруд пруди», – сыронизировал по этому поводу Малькевич.

В то же время, пишет он, «Крым.Реалии» опубликовал материал «о том, что МИД Украины назвал предстоящее голосование в Крыму по поправкам в Конституцию РФ незаконным». В статье передается сообщение МИДа Украины, в котором говорится что ни предстоящее голосование, ни предыдущие выборы в Крыму и Севастополе не будут признаны Украиной и международным сообществом.

«Вопрос один: почему они решили, что это мнение может быть важным для нас? Может быть, запросим еще и точку зрения активистов Black Lives Matter?» – отреагировал на это Малькевич.

Ранее Малькевич сообщил, что социальная сеть Twitter преподнесла нашей стране «подарок» в День России, заблокировав более 1 тыс. российских аккаунтов. Перед этим Малькевич заявил, что американский видеохостинг YouTube объявил информационную войну ресурсам, защищающим позиции РФ в мире.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.