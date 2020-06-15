Личное: Похудевшая Катя!

15.06.2020, 11:10, Разное

Знакомьтесь: Катя, ей 25 лет.

Между фото слева и фото справа прошло всего лишь 4 месяца, разница — минус 8 кг.



Фото: GF

За это время Катя перешла из размера L в размер S. Её рыхлое, тестообразное туловище стало спортивным, подтянутым и приятным глазу.

Катя — не спортсменка и не страстно увлечённая фотошопом пися из Эскортограма. Она — обычная женщина, которая захотела похудеть. И похудела.

Как?

Катя правильно питалась и тренировалась 2 раза в неделю.

Я верю в то, что работающая женщина, у которой есть ребёнок, может и не найти время на 5 тренировок в неделю. Скорее всего, не найдёт, если она — нормальная мать и проводит вечера дома с семьёй, а не в качалке с тренером.

Однако 2 раза в неделю потренироваться может любая женщина вне зависимости от того, насколько она загружена. Хотя бы даже и дома.

Больше скажу: если вы хотите просто похудеть, не заморачиваясь качеством тела, то можно и не тренироваться. Достаточно правильно питаться.

Если же вы хотите укрепить мышцы и, как следствие, сделать тело более упругим, то двух тренировок в неделю при правильном питании вам хватит за глаза.

В деле похудения главную роль играет именно питание. Тренировки отвечают за упругость мышц, но не за ваш размер.

Как именно питалась Катя, чтобы добиться такого результата?

Пожалуй, процитирую:

«Питалась только Grow Food и кофе».

Если хотите похудеть, последуйте примеру Кати: закажите меню от Grow Food и ешьте исключительно то, что вам привезут в контейнерах и ничего больше.

Кофе, чай — можно, но только без сливок и сахара.

У Grow Food — очень разнообразные блюда. Худеется на них легко, без мучительного ощущения, что вам чего-то не хватает, что постоянно хочется «чего-нибудь вкусненького». У Grow Food всё вкусно!

И не просто вкусно, но ещё и сбалансированно по белкам, жирам, углеводам и рассчитано по калоражу под ваши цели.

Сейчас у Grow Food — акция: заказав питание, вы получите бесплатные онлайн-тренировки в подарок. Тренироваться будете дома, под руководством тренера. Питаться — только тем, что вам доставит Grow Food.

Безопасно ли заказывать питание от Grow Food сейчас?

Смотрите сами:

Мне кажется, безопаснее — просто некуда. Тем более, что сейчас Grow Food предлагает опцию бесконтактной доставки.

Кроме того, и без того высочайшие санитарные нормы на производстве постоянно совершенствуются. Из нового — сделали ещё более интеллектуальной систему доступа FaceID. Теперь датчик не только знает в лицо своих работников, но заодно измеряет им температуру и хранит историю измерений!

И если у человека температура, система его не пропустит на завод — просто не откроются двери и турникеты. Заодно тут же пойдёт уведомление на охрану и руководству завода.

И даже, если придет обычный посетитель в офис (на производство, конечно, его никто не пустит в принципе) система замерит и его, как и всех тех, кто с продуктами даже не сталкивается.

Вы, конечно, можете и дальше заедать свой страх перед завтрашним днём всяким говном, постепенно оплывая телом и превращаясь душой в безвольное чмо. А можете привести в порядок тело, а за ним — и собственную жизнь. Пора!

В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

И уже от меня вам приятное: с промокодом MIRO6 в этом месяце, который распространяется на все линейки Дэйли и Фит, при заказе от 6 дней питания — 2 дня в подарок, от 12 дней — четыре дня, а от 24 дней — ещё целых 6 дней питания!

Какие чувства испытываете, когда задумываетесь о том, что вас ждёт завтра? Довольны сегодняшним состоянием своего тела? Жизнью довольны?

Давайте поговорим!