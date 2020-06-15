 

Xiaomi разрабатывает смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1000+ 5G

15.06.2020, 11:09, Разное

Компания Xiaomi разрабатывает новое устройство с SoC Dimensity 1000+. Смартфон, созданный на основе процессора от корпорации MediaTek, получит модуль коммуникаций 5G.
Однокристальный чип Dimensity 1000+ с поддержкой коммуникаций 5G был представлен в мае текущего года. Первый смартфон Z1 с чипом от MediaTek выпустил бренд Iqoo. Следующим аппаратом на улучшенном процессоре может стать «умный телефон» от Xiaomi или ее суббренда Redmi.

Подробной информации об устройстве пока нет, известно, что ранее китайская корпорация заявляла о начале разработки дисплея с частотой обновления на уровне 144 Гц. Вероятно, он может быть применен в новом смартфоне с SoC Dimensity 1000+.

Стоимость гаджета составит порядка 280 долларов США, а его презентация запланирована уже в июле. При этом стоит отметить, что данная информация исходит от инсайдерских каналов, официально же IT-гигант из Поднебесной не заявлял о подобных разработках.



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