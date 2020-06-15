Ученые рассказали о шелковых технологиях, продлевающих срок годности продуктов

15.06.2020, 11:09, Разное

Для снижения уровня пищевых отходов эксперты Marelli, объединившись со специалистами из Бостона, основали компанию Cambridge Crops. Ее разработчики изобрели уникальное съедобное невидимое покрытие для продуктов.

Компания Cambridge Crops пользуется шелковыми технологиями, которые помогают продлить срок годность скоропортящихся продуктов. Покрытие, защищающее еду, может заменять даже упаковки из пластика, а эксплуатировать его можно для овощей, рыбы, мяса.

Специалисты лаборатории Оменетто Университета Тафтса неожиданно открыли уникальные свойства биологического шелка. Случайным образом туда опустили клубнику, забыв о ней. Через некоторое время ее нашли, но в хорошем состоянии и с замечательным вкусом. Бенедетто Марелли, который изучал биомедицинское применение шелка, удивился такому явлению. Случай, что ягода сохранилась в хорошем состоянии, показывает возможность шелка решить проблему пищевых отходов.

Много ведущих мировых компаний заинтересовались технологией. Идут исследования, которые помогут применить новшество к другим продуктам питания. Идеи разработок направляются на доступ к свежей провизии, увеличение результативности ряда доставок еды и к выпуску новых продуктов. С новой технологией также связали возможность решения проблемы образования большого количества пищевых отходов, что беспокоит правительства разных стран.

Сегодня используют генетические модификации, чтобы продлить срок годность продуктов, но это небезопасно для людей и окружающей среды. Существуют новые предложения, которые связаны с применением наноматериалов и биоматериалов. Биологический шелк способен помочь решить много проблем пищевой промышленности, не изменяя свойства продуктов.