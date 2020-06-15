Бренд General Motors презентовал конкурента Skoda Octavia

15.06.2020, 10:54, Новости дня

Крупные автогиганты General Motors и SAIC презентовали новый недорогой автомобиль под названием Baojun RC-5.

В продаже выйдут модификации в кузове лифтбэк и универсал. Вместе с тем специалисты предположили, что новинка окажется прямым конкурентом для лидера рынка Skoda Octavia. Из технических параметров здесь следует отметить применение 1,5-литрового турбированного двигателя с мощностью 147 л.с. Также заявлено о 6-ступенчатой трансмиссии.

Во всех версиях предусмотрели исключительно передний привод. Кроме того, средний расход топлива в смешанном цикле составит порядка 6,2 литров на 100 километров пути. Внимание уделили вопросу безопасности, предусмотрев антибукс, систему курсовой устойчивости, задний парктроник и ряд других опций.