Бренд Lexus анонсировал показ нового седана Lexus IS

15.06.2020, 10:54, Новости дня

Сегодня состоится официальная премьера обновленной модели Lexus IS.

Вместе с тем за сутки до официального дебюта уже рассекретили изображения автомобиля, однако из-за качества кадров достаточно сложно рассмотреть кузов и детали Lexus IS. В свою очередь, специалисты подчеркнули, что автомобиль имеет достаточно современный дизайн, радикально отличающийся от предшественника. Наиболее необычными в компактной модели стали задние фонари, которые выполнены в качестве соединения между собой светодиодной полосой.

В салоне применили стильную центральную консоль, новый мультимедийный центр и приборную панель. Под капотом седана Lexus IS установлен 2-литровый двигатель с турбиной на 241 л.с. мощности. Остальные достоинства пока не раскрыты до официальной премьеры.