 

Бренд Lexus анонсировал показ нового седана Lexus IS

15.06.2020, 10:54, Новости дня

Сегодня состоится официальная премьера обновленной модели Lexus IS.

Вместе с тем за сутки до официального дебюта уже рассекретили изображения автомобиля, однако из-за качества кадров достаточно сложно рассмотреть кузов и детали Lexus IS. В свою очередь, специалисты подчеркнули, что автомобиль имеет достаточно современный дизайн, радикально отличающийся от предшественника. Наиболее необычными в компактной модели стали задние фонари, которые выполнены в качестве соединения между собой светодиодной полосой.

В салоне применили стильную центральную консоль, новый мультимедийный центр и приборную панель. Под капотом седана Lexus IS установлен 2-литровый двигатель с турбиной на 241 л.с. мощности. Остальные достоинства пока не раскрыты до официальной премьеры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Сторожевой корабль “Сметливый” передадут парку “Патриот” ко дню ВМФ

10.06 / Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

27.04 / От пневмонии умер глава “Металлоинвеста”, крупнейшего производителя железной руды в РФ и СНГ

07.05 / Скорые в Нижегородской области стали заправлять бесплатно

03.05 / Россия вышла на шестое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

10.06 / ВОЗ предупреждает о «реальной опасности» второй волны COVID-19

24.05 / WP – покупая нефть у США, Лукашенко шлёт сигнал России

10.06 / Адвокат потерпевшей стороны призвал выяснить, почему Ефремова не лишили прав

12.04 / Президентские декларации о бедствии впервые действуют на всей территории США

27.04 / Белый дом уточнил формат встречи Трампа с журналистами в понедельник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска