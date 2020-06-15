Samsung представляет смартфон Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition

15.06.2020, 10:54, Новости дня

Южнокорейский гигант Samsung официально рассекретил новый смартфон Galaxy S20+ 5G BTS Edition.

Первым покупателям устройство будет предлагаться с дополнительным фирменным подарком- наушники Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition. Уже с 19 июня стартуют предварительные заказы на модель, однако точная дата старта продаж удерживается в тайне. Инсайдеры прогнозируют, что стоимость смартфона Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition составит 1200 долларов. Также клиенты смогут получить в подарок фирменную зарядную панель.

Основные отличия новой версии заключаются в оттенке корпуса устройства. В компании анонсировали, что новинка получит также цифровой контент, не предусмотренный в базовом исполнении флагманского смартфона.