Умерла изуродовавшая нескольких пациентов лжехирург Алена Верди

15.06.2020, 10:53, Новости дня

Краснодарский лжехирург Алена Верди, изуродовавшая нескольких своих пациентов, скончалась в больнице, не приходя в сознание.

По информации Рен ТВ, женщины не стало утром 15 июня. Она умерла, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре перенесли слушание по делу Верди, чьи операции навредили нескольким людям, поскольку подсудимую госпитализировали в одну из больниц города 1 июня, она впала в кому.

Верди решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, однако необходимого образования у нее не было. На Украине она нашла хирурга, который взялся ее обучить. В 2015 году она переехала в Краснодар и начала оперировать самостоятельно. Руководству частной клиники, куда она устроилась на работу, женщина предоставила поддельные документы.

Женщина проводила операции на дому в условиях антисанитарии. Ее жертвами стали более 10 девушек, одна из которых скончалась. Также выяснилось, что лжехирург запрещала пациенткам появляться в клинике, где была официально устроена, и обращаться к другим врачам, все перевязки она проводила дома.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении директора частной клиники, где она работала.