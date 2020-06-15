Рост числа новых случаев коронавируса в РФ стал минимальным с 1 мая
15.06.2020, 10:53, Новости дня
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8246 и стало минимальным с 1 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.
Суточный рост составил 1,6% против 1,7% днем ранее, передает ТАСС.
Всего в РФ выписали после коронавируса более 284 тыс. человек – 53% от общего количества заразившихся в стране.
За минувшие сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.
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