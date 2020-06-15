В Австралии учёные обнаружили останки редкого беззубого динозавра

15.06.2020, 10:53, Разное

На территории Австралии учёные обнаружили останки редкого вида динозавров. Предполагается, что они принадлежат древней беззубой рептилии – элафрозавру.

Недавние раскопки проводились на австралийском мысе Отвей, который находится в южной части штата Виктория. Исследователи из музея Мельбурна нашли окаменелые кости элафрозавра. Стоит отметить, что этот вид динозавров исчез более 110 млн лет назад. Позже археологи отдали останки в Технологический Университет Суинберн для дальнейшего их изучения.

Автор научной работы Стивен Поропат пояснил о том, что у этих ящеров было относительно лёгкое тело, а также достаточно длинная шея. Кроме того, после проведения изучения окаменелостей удалось выяснить, что длина этого животного составляла порядка двух метров. При этом анализ останков, найденных на территории Танзании, Китая и Аргентины, говорит о том, что размеры древних беззубых рептилий могли доходить даже до шести метров. Отличительной чертой элафрозавров стал тот факт, что молодые животные имели зубы, но со временем теряли их, приобретая роговой клюв.

Мыс Отвей, где археологи нашли необычные останки, является богатой для археологических открытий территорией. В течении несколько лет тут было обнаружено около десяти скелетов, принадлежащих млекопитающим, а также динозаврам.