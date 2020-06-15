Подростка в Волгограде задержали за подготовку нападения на школу

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15.06.2020, 10:48, Новости дня

Подросток задержан в Волгограде за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

Сотрудниками ФСБ «задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу», передает РИА «Новости».

«У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения», – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Подготовка к убийству двух и более лиц») УК РФ.

В апреле в Красноярске также был задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на школу. У мальчика обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны к нему и самодельные взрывные устройства. Как считает следствие, подросток изготовил взрывные устройства по инструкциям, найденным в Сети. 



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