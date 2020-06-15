Мнение: МВД Украины взяло на себя ответственность за убийство Анащенко

15.06.2020, 10:42, Разное

Украиной были сняты вопросы по поводу того, кто и зачем убил полковника НМ ЛНР Олега Анащенко.

МВД Украины взяло на себя ответственность за убийство Анащенко, заявив, что теракт был организован в отместку за уничтоженный ополченцами ЛНР ИЛ-76 с десантниками 25-й омбр (40 человек личного состава + 9 членов экипажа), которые должны были принять участие в подавлении восстания в Луганске.

Анащенко летом 2014-го года занимался вопросами противовоздушной обороны и имео отношение к эпизоду с уничтожением Ил-76.

Можно напомнить, что смерть Анащенко в 2017-м году также пытался привязать к деятельности Плотницкого, хотя еще 3 года в этой истории было все достаточно очевидно.

Заявление Пасечника 2017-го года о причастности украинских спецслужб.