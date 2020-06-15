Тяжеловес ММА Александр Емельяненко собрался жениться

15.06.2020, 10:34, Новости дня

Известный своими скандальными выходками боец смешанных единоборств Александр Емельяненко нынешние весну и лето проводит под знаком подготовки к очередным боям и мечтах о свадьбе. В марте спортсмен сообщил, что ищет девушку для создании семьи, а теперь заявил, что скоро женится на любимой.

"Подстригся, навел красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь", – сообщил Емельяненко своим подписчикам в социальной сети Instagram. Правда, тяжеловес так и не признался пока, кто станет его избранницей, хотя весной сообщил, что нашел девушку своей мечты.

"Минеева побью" относится к возможному поединку Емельяненко со средневесом Fight Nights Global Владимиром Минеевым. Свой следующий бой Александр проведет 24 июля в Москве против другого средневеса Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.